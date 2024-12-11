Salahi Şahiner: Her şey dahil sisteminin ülkeye yararı yok

CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'nın bu yılki rekor bütçe açığından performansı ile sorumlu bir bakanlık olduğunu söyleyerek, “Performansı ile Maliyeyi yerin dibine sokan bir bakanlık haline geldi” dedi.

Şahiner, turizm alanındaki toplam gelirin sadece 30 işletmeye paylaştırıldığı iddiası bulunduğunu söyleyerek, turistlerin otelden çıkmadan adayı dolaşmadan her şey dahil sistemiyle yapılan bir turizm modelinin ülkeye yararı bulunmadığını belirtti.

İtalya, İspanya gibi ülkelerde her şey dahil sistemi uygulanmadığını kaydeden Şahiner, ülkeye gelen turistlerin beklentilerinin neler olduğuna yönelik araştırma yapılarak bu yönde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Kalkınma Planlarının ve doğru planlamanın önemine vurgu yapan Şahiner, turizm sisteminin “sürdürülebilir olmadığını” savundu.

Şahiner, Turizm Teşviklendirme Yasası’nın gözden geçirilmesi, halkın sahillere erişiminin sağlanması, gerektiğini dile getirdi.

“İlkel tanıtma ve pazarlama yöntemleriyle ülke turizmini pazarlamaya çalışıyorlar” diyen Şahiner, turizm tanıtım ve pazarlamada alternatif yöntemlere yönelmek gerektiğini ifade etti.

Beş yıldızlı otellerin doluluk kapasitelerinin “bir başarı öyküsü” olarak lanse edilemeyeceğini dile getiren Şahiner, kumarhane turizminin sürdürülebilir bir model olmayacağını söyledi.

Şans Oyunları Yasa Tasarısı konusunda eleştirilerde bulunan Şahiner, Demokrat Parti’nin bu tasarıya onay verip vermeyeceğini sordu.

Toplu taşımanın ülkeyi gezmek isteyenler için yeterli olmadığını, Çevre Koruma Dairesi’nin denetim yapmadığı takdirde sağlıklı bir çevre hedefine ulaşılamayacağını, çevreyi kirletenlere verilen cezaların caydırıcı olmadığını dile getiren Şahiner, çevre korumanın müfredata eklenmesi gerektiğini kaydetti.

Güngör Çöp Alanında yaşanan sorunları dile getiren Şahiner, dünyada “çöpten servet eden ülkeler bulunduğunu” ancak Güngör’deki sorunun çözülemediğini söyledi.

Şahiner, son dönemde gündeme gelen “beyin çürümesi” tanımına atıfta bulunarak, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, spora yönlendirecek bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Yeraltı su aküferlerinin korunması gerektiğini dile getiren Şahiner, su kuyusu izinleri konusunda eleştirilerde bulundu.

CMC’deki çevre felaketine yönelik önlem alınması, temizlenmesi gerektiğini belirten Şahiner, bölgeye yerleşim yapıldığını bunun insan hayatını riske attığını söyledi.