Salim Güler ve Mehmet Karakuş’un ölüm sebebi açıklandı

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11/09/2024

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Salim Güler ve Mehmet Karakuş’un ölüm sebebi açıklandı

 Karşıyaka’da dün kullanımındaki su tankeri araca su doldurmak için sıra beklediği sırada, araç içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Salim Güler (E-54) ile Korkuteli’nde evinde ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldığı sırada vefat eden Mehmet Karakuş’un (E- 84) ölüm sebepleri belirlendi.

Polis Basın Bülteni’ne göre, Salim Güler’in otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi”, Mehmet Karakuş’un ise doktorundan yapılan soruşturmada, “Koah ve Solunum Yetmezliği” sonucu öldüğünün belirlendiği bildirildi.

Soruşturma devam ediyor.

11/09/2024 16:03
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TAGS: Salim Güler, Mehmet Karakuş
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