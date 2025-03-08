Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği: Yaşam Hakları Ellerinden Alındı, Hesap Sorulacak!

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, hayatlarını kaybeden kadınların yaşam haklarının ellerinden alındığını vurgulayarak, adalet mücadelesinin süreceğini belirtti.

“Yaşam hakları ellerinden alınmış melek kadınlarımız. Yaşayamadığınız her anın hesabını sormak için adalet mücadelemiz her platformda devam edecektir…” ifadelerine yer verilen paylaşımda, #isiasortakdavamız etiketi kullanılarak adalet arayışına dikkat çekildi.

Dernek, adaletin sağlanması için mücadelenin tüm platformlarda sürdürüleceğini ifade ederken, toplumun bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğinin altını çizdi.