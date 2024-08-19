Sanal Bahis İçin Şirket Çekini Kullanmak İstedi!

(Kamalı Haber) - Girne’de meydana gelen “çek sahteleme, tedavüle sürme ve müstahdem tarafından sirkat” suçlarından tutuklanan Mehmet Sürer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru İlyas Güney mahkemede olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Temmuz ayı içerisinde Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde bulunan faaliyet gösteren "Eviş Investment LTD" isimli işletmede çalışan Mehmet Sürer’in şirkete ait Ziraat Bankasına ait boş çek yaprağını sirkat ettikten sonra, aranan bir şahıs adına 600,000 TL yazıp imza ederek çeki sahtelediğini söyledi.

Polis, zanlının çeki yazmış olduğu şahsın yönlendirmesiyle başka bir şahsa vererek, tedavüle sürdüğünü açıkladı. Polis, tutuklanan zanlının konu parayı sanal bet işi yapmak için kullandığını ancak anlaştığı kişilerin yazılımın sorunlu olduğunu söylemesi üzerine işin iptal edildiğini aktardı. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının şirket adına çek bozma yetkisinin bulunduğunu ancak 600 bin TL’lik çeki şirket için bozmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının davalarını kabul ettiğini belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 250 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin bir milyon TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve iki haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.



