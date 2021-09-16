Sanayi Odası, 2021-22 dönemini üretim yılı ilan ettiğini açıkladı

Kıbrıs Türk Sanayi Odası; yeni yönetimi 2021-22 dönemini üretim yılı ilan ettiğini açıkladı.

Üretim ve ihracat içim seferberlik çağrısı yapan oda başkanı Ali Kamacıoğlu, ülkenin üreterek ayakta kalacağına olan inancını belirtti.

822 üyeyle 22 alt sektörün temsil edildiği belirtilen açıklamada; tüm sanayi bölgelerinde ihracata yönelik adımlar atılacağının altı çizildi.

“Güçlü sanayi odası, verimli sanayi”

“Güçlü sanayi odası, verimli sanayi” ilkesi ile yola çıktıklarını anlatan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, “üretim- ihracat” hedefiyle yola çıktıklarının altını çizdi.

822 üyeleri bulunduğunu, 22 alt sektöre hizmet verdiklerini belirten Kamacıoğlu, yılsonuna kadar hangi sektörde hangi yatırım, kaç istihdam gibi bir envanteri ortaya çıkaracaklarını söyledi.

Kısıtlı sanayi odası imkanları ile sektör sektör bir envanterin ortaya çıkması için yıl sonuna kadar her işletmeye ulaşmak istediklerini anlatan Kamacıoğlu, “Ciddi bir karmaşa var. Bu nedenle sektör sektör, firma firma ayrım yaparak çalışmayı tamamlamam için ilerliyoruz” dedi.

İhraç ürünlerini de belirleyerek, hellim yanında, zeytinyağı, harnup, tarım sanayi gibi yeni alanlara yönelmek gerektiğini anımsayan Kamacıoğlu, şöyle devam etti:

"Adamızda yetişen birçok ot, ilaç hammaddesi"

“Şimdi bu çalışmaya başladık. Yeni girişimcilere hangi alana yatırım yapmaları gerektiğini gösteren bir rehber hazırlayacağız. Verimli bir toprak yapımız var. Gelen tarım suyuyla, yeni bir sektör yaratacağız, buna inanıyoruz. Düşünün güneyde en büyük ihraç kalemi ilaç. Adamızda yetişen birçok ot, ilaç hammaddesi. Biz bu alanda sıfır noktasındayız.

Yeni yatırım alanlarını ön plana çıkararak girişimcilere rehber olacağız.

Düşünün, harnup unu çok değerli. Biz kilosunu 12 TL’ye sattık. Oysa sonrada 50-60 TL’ye alıcı buluyor.

Köylerimizin tamamı bir üretim merkezine dönebilir. Bu yerli istihdamını artıracak, devlette iş alışkanlığını ortadan kaldıracaktır.

Beyin göçünü önleyerek, insanımızı üretime yönlendirmek gerekmektedir.

Bilişim sektörü için bir projeye ihtiyacımız var. Gençlerimiz iyi yetişiyor ama yurt dışına kaçıyor. Zor bir ekonomik yükü olan devlet var. Üretimin önünü açarak, adanın bütününü üretime yönlendirmek mümkün.”

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16/09/2021 10:22