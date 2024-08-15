Sanayi Odası: Limanlardaki Yükleme-Boşaltma İşleri Yerel İşletmelere Verilmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'ndan Açıklama: Gazimağusa ve Girne Limanlarındaki Yükleme-Boşaltma İşleri Yerel İşletmelere Verilmeli

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme ve boşaltma (elleçleme) işlerinin yerel işletmeler tarafından yapılması gerektiğini vurguladı. Limanların, bir ülkenin ticaret ağında kritik bir rol oynadığını belirten Oda, bu bölgelerdeki faaliyetlerin ekonomik büyümenin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamada, Mağusa ve Girne Limanlarının özelleştirilmesinin gündemde olduğu belirtilerek, yükleme ve boşaltma ihallerinin uluslararası değil, yerel işletmelerin katılımına açık olacak şekilde düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Mevcut durumda, Mağusa Limanı'nda Liman İşçileri Şirketi'nin etkinliğinin azalması nedeniyle özel sektörün bu alanda yatırımlar yaptığını ve hizmetin sürekliliğini sağladığına dikkat çekildi. Özel sektörün yatırımlarıyla liman faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nın açıklamasının tamamı şöyle:

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Gazimağusa ve Girne limanlarındaki yükleme-boşaltma (elleçleme) işlerinin mutlaka yerel işletmeler tarafından yapılmalı

Limanlar bir ülkenin ticaret ağının en kritik noktalarından biridir. Uluslararası ve yerel ticaretin kesişim noktası olan bu alanlar, ekonomik büyümenin motorlarından biri olarak kabul edilir. Bu bağlamda, limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin bu döngünün en hayati parçası olması nedeniyle bu alanda yapılacak ihallerde yerel işletmelerin veya onların oluşturacağı ortaklıkların mutlak surette desteklenmesi gerekir.

Mağusa ve Girne Limanlarının özelleştirilmesi gündemdedir. Bu limanlarda yükleme ve boşaltma faaliyetlerinin yürütülmesi için yapılacak ihallerin uluslararası olmaması ve mutlaka yerel işletmelerin katılabileceği bir düzenleme ile yapılması gerekmektedir.

Mevcut durumda, özellikle Mağusa Limanında Liman İşçileri Şirketi’nin uzun süredir etkinliğinin kalmaması nedeniyle özel sektör bu alanda yatırımlara girişmiş ve hizmetin devamlılığını sağlamıştır. Liman faaliyetlerinin sağlıklı sürdürülebilmesi için özel sektör araç-gerek yatırımını yapmış yükleme-boşaltma işlemlerinin sağlıklı yürümesini bugüne kadar sorunsuz bir şekilde sağlamıştır. Bu noktadan hareketle, yerel yatırımlarımız korunması hayatta kalması ve ekonomik kayıpların önlenmesi gerekmetedir.

Bu gerekçelerle yerel işletmelerimiz tarafından yapılan bu yatırımlar ve limanların stratejik önemi de göz önünde bulundurularak limanlardaki yükleme boşaltma faaliyetelerinin (elleçleme faaliyetlerinin) özelleştirme ihalesinin kendi ülke sınırlarımız içerisinde olması elzemdir.

Oda olarak bu gelişmelerin yakın takipcisi oalacağımızı kamuoyuna duyururuz.