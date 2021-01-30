Saner: Covid-19 yakın bir zamanda kontrol altına alınacak

ads ads ads ads
30/01/2021

ads
Saner: Covid-19 yakın bir zamanda kontrol altına alınacak

Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurul üyeleri ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda varılan mutabakatla, Covid-19 ile mücadeleyi daha üst bir seviyeye taşıdıklarını söyledi.

Saner, önümüzdeki Pazartesi günü göreve başlayacak şekilde 7 sözleşmeli doktor alınması konusunda karar ürettiklerini de belirterek, bu istihdamlarla birlikte hastalıkla mücadelenin daha güçlü şekilde sürdürüleceğini kaydetti.

Hastalığa yakalananların barındırılması ve hastaneye nakillerinin daha iyi bir organizasyonla gerçekleştirileceğini ifade eden Saner, denetimlerin sorumluluğunun ilçe emniyet kurullarına devredilmesiyle de Covid-19’un yakın bir zamanda kontrol altına alınacağına inandığını söyledi.

Başbakan Saner, hastalıkla mücadele sürdürülürken, reel sektörün de unutulmadığını dile getirdiği açıklamalarında, bu konuda üretilen kararların en geç Salı günü kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. 

30/01/2021 19:49
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ersan Saner, Covid-19
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.