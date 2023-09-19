Savaşan: “İş birliği ile güçleniyoruz”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi (GHTC) Dönem Başkanlığını yürüten Ahmet Savaşan, Moldova’nın başkenti Kişinev’de yapılan Uluslararası Sağlık Turizmi Forumu’na katıldı.

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre Forum’a; Almanya, Çin, Hırvatistan, Hindistan, Kırgızistan, Fas, Suudi Arabistan’dan üyeler de katıldı.

Moldova Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı, Başbakan Yardımcısı Dumitru Alaiba, Kültür Bakanı Sergiu Prodan, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı Direktör Yardımcısı John Riordan, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve Moldova Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Natalia Ciobanu ile birlikte Forum’un açılışında konuşan Ahmet Savaşan, üye ülkelerin her biri ile samimi ilişkiler kurarak ülkeler arası iş birliklerinin gelişmesi için büyük çaba gösterdiklerinin vurguladı.

-“Dünya Sağlık Turizmi Konseyi sektöre liderlik ediyor”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin uluslararası alanda sağlık turizmi politikalarının ilerletilmesinde, sorumlu sağlık turizminin savunulmasında ve sağlık turizminin ekonomik büyüme, kapsayıcı kalkınma ve çevresel sürdürülebilirliğe doğru itici bir güç olarak teşvik edilmesinde sektöre liderlik ve destek sunan çok uluslu bir kuruluş olduğunu anlatan Savaşan, konseyin kendi kapasitesi ile etkinliğini anlamlı işbirlikleriyle her geçen yıl güçlendirdiğine işaret etti.

Savaşan, Moldova Sağlık Turizmi Konseyi’nin, Moldova Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı himayesinde, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın stratejik ortaklığı ve Dünya Sağlık Turizmi Konseyi’nin desteğiyle başarılı bir forum gerçekleştirdiğinin altını çizerek, uluslararası alanda başarıları bulunan bilim insanları ile sağlık turizmi profesyonellerini bir araya getirmeyi başaran Uluslararası Forumun sağlık turizmi alanında küresel işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacağına inanç belirtti.