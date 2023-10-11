Savaşan: Pile'deki kararlı duruşumuz sonuç verdi

UBP Lefkoşa Milletvekili, UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, Pile yoluyla ilgili mutabakata varılmasını, Kıbrıs Rum tarafının yol yapılması konusundaki itirazını geri çekmesini, Türk tarafının kararlılığı sayesinde ulaşılan bir sonuç ve kazanım olarak nitelendirdi.

Savaşan, bunun adadaki diğer sorunlar için de örnek oluşturabileceğini kaydetti.

Basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Lefkoşa Milletvekili ve UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, BRT’de katıldığı programda Pile’ye geçiş konusunda yaşanan gelişmeleri ve İsrail’in Gazze saldırılarını değerlendirdi.

Savaşan, Pile’ye geçiş konusunda yaşanan gelişmenin olumlu olduğunu belirtti; Hamas’ın kışkırtıcı saldırıları sonucunda başlayan savaştan, İsrail’in ölçüsüz şiddet kullanması sonucunda sivil ölümlerin artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi.

-“Pile yolu kararlılıkla açıldı”

Pile yolu ile ilgili mutabakata varıldığına ilişkin olarak Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamayı değerlendiren UBP Grup Başkanvekili Ahmet Savaşan, “Rum tarafı yol yapılmasına itiraz etmekten vazgeçti. Buna karşılık, bölgede gelişmeye izin verilmesini istediği söyleniyordu; bunu bir kazanç sayıyorlar. Bizim insanların mülklerini kullanmalarına itiraz etmemiz zaten söz konusu olamaz. Ne var ki, BM yetkililerinin bu alandaki gelişmeleri nasıl yöneteceklerini de görmek gerekiyor. Sorun yaşanmaması için her aşamada iki tarafın da onayının alınması gerekeceği açıktır. Burada sorumluluk ve görev BM Barış Gücü’ndedir. Biz hem yapıcı, hem de kararlı tutumumuzu sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Türk tarafının Pile’ye ulaşım konusunda gösterdiği kararlılığın ada üzerindeki ve bölgedeki başka konularda da gösterilmesi halinde olumlu sonuçlar alınabileceğinin Pile örneği ile görüldüğünün altını çizen Ahmet Savaşan, “Buradan muhalefete de seslenmek istiyorum. Kararlı tutumları hemen ‘uzlaşmazlık’ olarak damgalamaktan vazgeçsinler. Pile konusunda yaşanan örnek ortadadır. Kararlı olmadığınız zaman hiçbir hakkınızı savunamaz; hiçbir ilerleme sağlayamazsınız. Birlikte hareket edebilir ve daha güçlü mesajlar verebilirsek bu tür kazanımlar artacaktır” dedi.

-"Gazze’de olacak yıkımı düşünmek bile istemiyorum…"

İsrail’in Filistinli Arapların yaşadığı Gazze’ye yönelik saldırılarını da değerlendiren Ahmet Savaşan, “Ortada görünen bir gerçek vardır. Hamas kışkırttı, İsrail saldırdı. Bugün elimizde olan bilgilere dayanarak İsrail’in saldırılarının şiddetlenerek süreceğini söyleyebiliriz. Bu da beni korkutuyor. Hem bölgemizin geleceği hem de Gazze’de yaşayan insanların uğrayacağı felaketler bakımından büyük endişe duyuyorum. Olasılığı az da olsa yine de birilerinin araya girerek bu korkunç yıkımı durdurmasını diliyorum” diye konuştu.