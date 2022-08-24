Savaşan’dan muhalefet ve sendikalara eleştiri!

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Üyesi UBP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Savaşan, belediyelerin birleştirilmesine ilişkin yasa tasarılarıyla ilgili muhalefet ve sendikaların tutumlarını eleştirerek, “Biz yapmaya, onlar bozmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada, belediyelerle ilgili yasalarda yapılacak düzenlemelerle, kimsenin işinden durdurulmayacağını, toplu iş sözleşmelerinden kaynaklanan hakların aynen devam ettirileceğini, hatta çalışan lehine daha da iyileştirileceğini ve belediyelerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için gerek devlet katkılarının, gerekse de kendi yerel gelirlerinin artırılacağını kaydetti.

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24/08/2022 10:34