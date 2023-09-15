Seçer: Kıbrıslı soydaşlarımızı destekliyoruz

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, beraberindeki Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı, Aydıncık Belediye Başkanı Ferat Aktan, meclis üyeleri ve bürokratlardan oluşan heyet ile Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye’sinden gelen yazılı açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında geçmişten beri kurulu bulunan kardeş şehir ilişkisinin ileriye götürülmesi, karşılıklı işbirliği yapılmasının konuşulduğu toplantıya, Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser ve Gazimağusa Belediye Meclis Üyelerinden bazıları da katıldı.

Ziyaret sonunda Başkan Süleyman Uluçay, Başkan Vahap Seçer’e ipek kozası işlemeli el işi, Belediye Başkanları İsmail Tepebağlı ve Ferat Aktan’a çerçeveli lefkara işi takdim ederken, ziyaret sonrasında heyete Kıbrıs’a özgü yiyeceklerden oluşan ikramlar sunuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay konuşmasında, kardeş belediye olmaktan öte Mersin’in kendileri için çok anlamlı ve çok farklı bir yeri olduğunu, Mersin’in Büyükşehir Belediyesi, meclis üyeleri ve ilçe belediyelerinden Gazimağusa’ya yapılan toplu ziyaretin kendilerine hem moral hem güç verdiğini, Başkan Vahap Seçer’in ziyareti için teşekkür etti.

KKTC’nin en büyük 2. kenti Gazimağusa’nın yaşadığı sıkıntıları ülkeyle birlikte yaşadıklarını, bu tip ziyaretlerin kendilerine moral verdiğini ifade eden Uluçay, “Siz de bize bu morali verdiniz sağ olun var olun, tekrardan hoş geldiniz Mağusamıza. Her zaman için bu şehir Mersin’in kardeş şehridir, her zaman için kapımız gönlümüz sizlere açıktır.” dedi.

Adıyaman’da yaşanan büyük depremde 10 binlerce insanla birlikte Gazimağusa’dan giden kız ve erkek voleybol takımlarımda oynayan öğrenci ve öğretmenleri de kaybettiklerini dile getiren Uluçay, kendisinin depremin ilk gününden beri Adıyaman’da bulunduğunu, Adıyaman halkının kendi acısına rağmen kendileriyle büyük dayanışma gösterdiğini, orada birlik, beraberlik ve dayanışmanın sözde olmadığını yaşadıklarını söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise, kısa bir Kıbrıs ziyaretinde Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ve bürokratları ile birlikte kardeş belediyeleri Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etmekten mutlu olduklarını, çok sıcak ve samimi karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Gazimağusa Belediyesi ile kardeş belediye ilişkisinin geçmişte başladığını, ilk kez yeni dönemde 2 başkan olarak bir araya geldiklerini ifade eden Seçer, kültürel, sosyal siyasal olarak her anlamda kardeşlik anlamına uygun ne varsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başkan Süleyman Uluçay’a görevinde başarılar dileyen Seçer, Mağusa’ya meclis üyeleriyle birlikte hizmet ettiğini, buradaki bağımsızlık mücadeleleri için Kıbrıslı soydaşlarını desteklediklerini belirtti.