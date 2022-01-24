Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik kesin olmayan sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.

Narin Şefik, tüm sandık sonuçlarının YSK verilerine girildiğini açıkladı.

İtirazların yarın 17:00’a Kadar değerlendirileceğini belirterek, bugün sabah 06:00’da açıkladığı gayrı resmi sonuçlarda değişiklik olmadığını ifade etti.

Şefik yasa gereği kazanan milletvekillerinin isimlerini itirazlar sonunda devlet televizyonundan yayınlanacağını dile getirdi.

Buna göre kesin olmayan sonuçlar şöyle

UBP 24

CTP 18

DP 3

HP 3

YDP 2

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24/01/2022 15:13