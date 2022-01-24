Şefik kesin olmayan sonuçlarla ilgili açıklama yaptı
24/01/2022
Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik kesin olmayan sonuçlarla ilgili açıklama yaptı.
Narin Şefik, tüm sandık sonuçlarının YSK verilerine girildiğini açıkladı.
İtirazların yarın 17:00’a Kadar değerlendirileceğini belirterek, bugün sabah 06:00’da açıkladığı gayrı resmi sonuçlarda değişiklik olmadığını ifade etti.
Şefik yasa gereği kazanan milletvekillerinin isimlerini itirazlar sonunda devlet televizyonundan yayınlanacağını dile getirdi.
Buna göre kesin olmayan sonuçlar şöyle
UBP 24
CTP 18
DP 3
HP 3
YDP 2