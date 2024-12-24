Şenay Konuklu: Birçoğu gözleri açık hayata veda ettiler

6 Şubat’ta Adıyaman’da yıkılan İsias Otel’de yaşamını yitiren Şampiyon Melekler’den Atakan Celal’in annesi ve Pamir Konuklu’nun eşi, Şenay Konuklu, davanın 6. duruşmasında duygusal bulundu.

Şenay Konuklu, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: “Ben 12 yaşındaki oğlumu ve eşimi kaybettim. Adıyaman’a canlarımızı teslim ettik. Buraya şampiyon olarak yolladık. 6 Şubat’ta oraya gittiğimizde sivil savunma ile oturduğumuzda otelin arkasındaki binanın belediye tarafından kapatıldığını söylemişlerdi. Güvenli denilen İsias ise yok olmuştu. Çocuklarımızın neler çektiğini Allah bilir. Adalet nerede? Olası kastın ötesinde ceza almalı bu katiller. Ulaşamadık biz canlarımıza. Birçoğu gözleri açık hayata veda ettiler. Adalet istiyoruz, biz yaşadığımız sürece bunun peşinde koşacağız. Ruhumuzu İsias’a gömdünüz. Çocuklarımızın atamadığı çığlığa ses verin.”