Sencer: “Birbirinizi suçlayacağınıza derde derman bulunuz”

Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Sekreteri Sunalp Derviş Sencer, trafik kazalarının gündemden düşmediğini, düşmeyeceğini belirterek, “Çünkü zihniyette değişiklik yoktur.” dedi.

Sencer yaptığı yazılı açıklamada, karşılıklı suçlamalar yerine “derde derman bulunması” gerektiğini kaydederek, “O derman görevinizi yapmaktır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu da, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı da hükümetin birer uzvudur. Sizler de hükümettesiniz. Sorumlusunuz.” ifadelerini kullandı.

Sencer, “Söylediğiniz yapılmamışsa, yaptırınız. Yaptırmaya muktedir değilseniz iktidarda yeriniz yoktur. Çekip gidiniz, muktedir olanlar yapsın.” dedi.