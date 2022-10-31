Şenkul: Girne yeniden turizmin başkenti olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Girne Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Murat Şenkul, seçilmesi halinde, Girne’yi yeniden önce Kıbrıs’ın, sonra Akdeniz’in incisi haline getireceklerini, yine turizmin başkenti olacağını söyledi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Şenkul bugün Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Dev-İş) ziyaret ederek, görüş alış verişinde bulundu.

Şenkul’a ziyaretlerinde Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ile milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Fikri Toros ve Ürün Solyalı eşlik etti.

Ziyaretlerinde Girne bölgesi halkının yaşadığı sorunları ortaya koyan Şenkul, çözüm önerilerini sivil toplum örgütleriyle paylaştı. Pandemi ve ekonomik krize ek olarak Girne kentinin “bir cazibe kaybı yaşadığını” söyleyen Şenkul, bölge esnafının bundan olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Girne kentinin “günden güne kişiliğini kaybettiğini” söyleyen Şenkul, kente bu özelliğini yeniden kazandıracakları inancını belirtti.

Girne Belediyesi’nde bu dönem siyasetçi kimliğinden uzak durabilecek, daha çok hedef odaklı projelere yönelecek bir belediye yapısının olması gerektiğine inanç belirten Şenkul, Girne’nin ertelenemez sorunları olduğunu kaydetti.

Trafik sorununun yanı sıra kanalizasyon problemi yaşandığının altını çizen Şenkul, “insanların bu sebeplerden dolayı Girne’ye gelmekten vazgeçtiklerini” söyledi. Şenkul, “Deniz, dağ ve tarihi eserleriyle Girne halen daha Kıbrıs’ın vazgeçilmez bir şehridir. Ancak bu mevcut yönetim anlayışı devam ettiği sürece bu değer gittikçe kaybolacak” dedi.

Girne Belediyesi’nin mevcut Belediye Başkanı’nın kente liderlik edemediğini savunan Şenkul, Nidai Güngördü’nün şehrin sorunlarından tamamen koptuğunu iddia etti.

Şenkul, ‘Girne Belediyesi’nin artık merkezi idarenin kendisine lütufta bulunmasını bekleyemeyeceğini’, yerel yöneticilerin burada inisiyatif alması gerektiğini belirtti.

Şenkul, göreve gelmeleri halinde halkı yanlarına çekmek ve halkın kendilerine güven duymasını sağlamak için şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini öne çıkaracağını söyledi.

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31/10/2022 11:43