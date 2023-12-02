Şenkul: Yatırımlarımız Hız Kesmeden Devam Edecek!

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gerçekleşen ve planlanan projelerle ilgili önemli bilgileri açıkladı. Şenkul, kentin girişindeki Ecevit Caddesi'nde tamamlanan aydınlatma çalışmalarını duyurarak, bu akşam ışıkların devreye alınacağını belirtti. 1 Aralık'ta tamamlanması planlanan çalışmalarda bir günlük gecikme yaşandığını, ancak neden olarak ampüllerin taşıma esnasında zarar görmesini gösterdi.

Başkan Şenkul, Girne Belediyesi'ne ait tenis kortlarından denize kadar olan bölümde başlatılan Kent Parkı projesinin detaylarına da değindi. Kent Park'ın içerisinde çeşitli faaliyetlere imkan tanıyacak birçok özellik bulunduğunu ve Girne'nin cazibesine katkı sağlayacağını vurguladı. Ayrıca, Belpaz Şirketi'nin bulunduğu arazi üzerindeki Orman Arazisi'nde de çok amaçlı bir park alanı oluşturulması için çalışmalara başlandığını belirtti.

Ayrıca, Girne'nin nüfus artışına rağmen katkı oranının düştüğüne dikkat çeken Başkan Şenkul, Belediyeler Yasası'ndaki değişikliklerin etkisiyle 2023 yılından itibaren katkı payının azaldığını ve bu durumu trajikomik olarak nitelendirdi. Girne'nin haklarının göz göre göre gasp edilmesine sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, tek derdinin kenti olduğunu belirtti.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklamasının tamamı şöyle:

"Ara ara yaptığımız gibi hem yapılan işlerle hem de önümüzdeki günlerde başlayacak projelerle ilgili sizlere bazı bilgi notları paylaşmak istiyoruz.

Kentimizin girişindeki Ecevit Caddesinde aydınlatma çalışmaları bitti ve bu akşam ışıkları devreye alacağız.

1 Aralık demiştik ama 1 gün geciktik.(ampüllerin bazıları taşıma esnasında zarar gördüğü için ptesi yanacaktır.)

Girne Belediyesine ait tenis kortlarından denize kadar olan bölümde Kent Parkı için çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

İçerisinde birçok farklı faaliyetin bulunacağı Kent Park projemiz bize göre Girne’mizin cazibesine cazibe katacak.

Yine Girne Belediyesine ait olan ve Belpaz Şirketimizin bulunduğu arazi ve yan parselde kullanımımızda bulunan Orman Arazisi üzerinde de çok amaçlı Park alanımız için de çalışmalara başlamış bulunmaktayız.

İçerisinde kamp alanlarının, yoga ve benzeri ihtiyaçlar için terasların, çocukların rahatça bisiklet sürebileceği, yetişkinlerin yürüyüp koşabileceği, Girne manzarasına karşı temiz hava içerisinde çay ve kahve içinebilecek terasların, çocuk parklarının ve daha birçok aktivite imkanı bulabileceğimiz projemizi bahar aylarında sizin kullanımınıza açmayı planlıyoruz.

Önümüzdeki günlerde altyapıya yönelik yatırımlarımız da hız kesmeden devam edecektir.

Püsküllü bölgesindeki kanalizasyon pompa istasyonunda olası sorunlar için derin deniz deşarjı hattı çekimine yakında başlanacaktır, burada beklediğimiz verimi aldığımız takdirde Kaşgar ve Karakız pompa istasyonlarında da ayni işlemi yapacağız.

Girne Beleyesi, Çatalköy belediyesi, Karayolları ve Türkiye Cumhuriyetinin katkıları ile Doğu Çevre yolunun Acapulco-Erdener market arasındaki bölümüne 2024 yılı içinde başlanacağı öngörülmektedir ancak bu yolun gerçekten tam anlamı ile işe yaraması için Erdener market- Dr.Fazıl Küçük çemberi bağlantısı hayatidir, bu noktada çok ciddi şekilde tüm imkanlarımızı kullanarak çalışmalar yapmaktayız ve olumlu gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bunların yanında bizden yardım ve destek isteyen tüm devlet kurumlarına el uzattığımızın bilinmesini istiyoruz.

Öte yandan Merkezi idareden biz ihtiyaç duyduğumuz desteği yeteri kadar alamadığımızı da söylemek zorundayız.

Özellikle nüfus konusunda hala elle tutulur gelişmeler yaşanmamıştır ve üzülerek ifade etmek isteriz ki bu konu bizim açımızdan merkezi idare ile aramızda sorun yaratacak kadar hayatidir.

Kapalı kapılar ardında bu konuda gösterdiğimiz gayrete ek olarak buradan başta sayın Başbakan ve hükümete bir kez daha seslenerek Girne’nin yaşadığı bu haksızlığa son verilmesi için adım atmalarını istiyoruz.

Son olarak 2 veri paylaşarak, nüfusu en çok artan kentin katkı oranının değişen Belediyeler yasası ile nasıl azaldığını sizlerle paylaşmak istiyorum.

2022 ve öncesinde Girne Belediyesi belediyelerin aldığı katkının %11.4 ünü alırken,

2023 yılından itibaren eklenen çoğrafi paylaşım sebebi ile bu payın oranı %10.5’ e düşmüştür.

Bu trajikomik bir gelişmedir.

Nüfusu 3’e katlanan şehrin katkı payı oran olarak azalmıştır bu yıl.

Kimse bizden Girne’nin Hakkı göz göre göre yenilirken eski idare ve başkan gibi sessiz kalmamızı beklemesin.

Tek derdimiz, Kentimiz."