Sennaroğlu: Cumhurbaşkanlığı'ndan dört kez randevu talep ettim

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Büyükkonuk Belediyesi Eko Gün etkinliği ile ilgili paylaşımı üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sennaroğlu "Cumhurbaşkanlığı'ndan 4 kez randevu talep ettim. Ret cevabı geldi.Gerekirse Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan taşkınlıklar için özür dileyecektim" ifadelerini kullandı.

İşte Sennaroğlu'nun açıklaması...

Değerli basın ,

Telefonum susmuyor ,o yüzden buradan yazma gereği duydum..

Sn Cumhurbaşkanı dolaylı şekilde eko güne girmeyin çağrısında bulunmuş ..!

Sn Cumhura saygımız sonsuz ..

Onun kararı .!

Ancak bilmenizi isterim ki Meclis üyelerim, Dernek başkanlarım ve EKO GÜN Yapım Komitesi ile yaklaşık olarak 4 kez BİZZAT CIMHURBAŞKANLIĞINDAN RANDEVU TALEP ETTİM..!

Cevap ::RED..!

Gidip DAVET YANINDA,

Net şekilde söylüyorum ..

Her şeyi açıkça konuşacaktık..

Gerekirse de CUMHURUN MAKAMINA YAPILAN TAŞKINLIKLAR İÇİNDE “I AM SORRY” diyecektik ..

Ama görüşemedik ..

Randevu verilmedi ..!

Dün Belediyemiz aranarak CUMHURBAŞKANI KATILMAYACAK dendi ..

Fazla yorum yapmayacağım ..

Kararına saygılıyız SN CUMHURBAŞKANIM..!

#HADEGIMILDANN KIBRIS

YARIN SAAT 11.00”de MEYDANDAYIZ..!!!

05/10/2019 15:22