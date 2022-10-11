Serdaroğlu: Grevler artarak devam edecek

Serdaroğlu: “Taleplerimiz dikkate alınmadığı sürece grevler artarak devam edecek”

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11/10/2022

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Serdaroğlu: Grevler artarak devam edecek

 Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), süresiz grevde olduğu 7 okula ilave olarak, bugün Alasya İlkokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nda da greve gitti.

TAK’a konuşan Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, talepleri dikkate alınmadığı sürece grevlerin artarak devam edeceğini belirterek, “Şu anda bir gelişme yok. Bakanlık, çözüm, çözümsüzlüktür noktasında gitmeye devam ediyor” dedi.

7 okulda süresiz grevde olduklarını, bugün ise iki okulda daha greve gittiklerini ifade eden Serdaroğlu, “Uzlaşı olursa yarın işbaşı olacak. Olmazsa bu iki okuldaki grev her gün yenilenecek. Cuma gününe kadar bakanlık somut adım atmazsa süresiz grevde olan okullara önümüzdeki hafta bu iki okul da eklenecek” şeklinde konuştu.

Kamu-İş, “okullarda hademe olarak görev yapan üyelerine yapılan baskılar, toplu iş sözleşmesi haklarının engellenmeye çalışılması ve yapılan grevleri kırmaya teşebbüs edilmesi” gerekçesiyle okullarda grev kararı almıştı.

11/10/2022 10:33
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TAGS: Kamu-İş, grev, haber, kıbrıs, Alasya İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu
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