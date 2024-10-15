Serhat Akpınar: Demokrat Parti Koalisyon Hükümetine Tam Destek Veriyor, Erken Seçim Gündemde Değil

Demokrat Parti (DP) Genel Sekreteri ve Girne Milletvekili Serhat Akpınar, yaptığı açıklamada, partinin Koalisyon Hükümeti'ne ve halkın refahını artırmaya yönelik çalışmalara tam destek verdiğini vurguladı. Akpınar, hükümette istikrarın korunmasının öncelik olduğunu belirterek, DP’nin içsel uzlaşı kültürü çerçevesinde koalisyon ortağı olan Ulusal Birlik Partisi'ne (UBP) tam destek sağladığını ifade etti.

Akpınar'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Demokrat Parti , kendi iç yönetimsel faaliyet akışında , dahil olunan Koalisyon Hükümeti yapısı içerisinde , istikrarın korunması , geliştirilmesi ve Halkımızın refah katsayısının artırılması için her zeminde , içsel uzlaşı kültürüyle , Hükümetimize tüm sorumluluk alanlarına destek vermektedir .

IV. Yasama Yılı Meclis Başkanlığı seçimlerinde , Meclis Başkanı Seçimi , aday göstermeye hak sahibi grup veye grupların öngördüğü adaylar arasında yapılmasına esas olması cihetiyle , aday göstermeye yeterlilik ortaya koyan Ulusal Birlik Partisi ( UBP ) adayına Demokrat Parti Milletvekilleri , tam katılım ile olur vermiştir .

İç tüzüğün , yasal zemininde yapılan tüm oylama süreçleri dikkatlice izlenilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir .

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğünde bazı maddeler yoruma açık olarak görülse de , Demokrat Parti olarak , Tek adaylı seçim sürecinde , Meclis Başkan Adayı’nın , Başsavcılık tarafından da ortaya konan görüşle , aynı karar birlikteliğinde olduğumuzu ve yeni bir Adayın ve veya Adayların , UBP tarafından yeni bir oylama sürecine gidilmesi kararına tam destek verdiğimizi , Kamuoyumuzun bilgisine getiriyoruz .

Temennimiz , sürecin bir kriz yönetim akışı gerektiren bir düzeye gelmeden çözümüdür .

Demokrat Parti , Koalisyon yapısı içerisinde olan diğer Siyasi Partilerin iç yönetim ve tüzel yapılarının kararlarına müdahil olmamaktadır .

Ortak Akıl ve çözüm anlayışı ile Halkımızın geleceği için , oluşması gereken tüm olası açılımları da dikkate alarak , üzerimize düşen , görev ve sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz .

Gerek Hükümetimizin , gerekse Demokrat Partinin gündeminde erken seçim yoktur .

Koalisyon Hükümetinin görev ifa etme yeterliliğinde zaafiyet oluşması halinde doğal olarak erken seçim süreci yasal zemin bulacaktır.

Şu an Hükümetimiz İstikrar öncelikli , Halkımızın beklentilerine ve ihtiyaçlarına karşılık verirken ., Ekonomik açılımlarla Uluslararası toplumlar düzeyine Halkımızı çıkarmak, Kıbrıs Müzakerelerinde Birlik , Beraberlik ve Bir olarak hareket etmektir .