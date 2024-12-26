Sertoğlu: Naklen yayınların sorumlusu benim, sadece kulüplere hesap veririm 

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, kamuoyunda naklen yayınlarla ilgili oluşan tepkilere açıklık getirdi.

Maçların artık tek kamera ile yayınlanma döneminin sona erdiğini söyleyen Sertoğlu, “Sekiz kamera ile, altı kamera ile maç naklen yayınları yapılıyor. Benim derdim, kalitenin artırılması. Futbolun marka değerinin artması” dedi.

Miracle TV ile ilgili kulüplerin şikayetleri olduğunu anlatan Sertoğlu, “her şeyin farkındayım. Ben de her hafta büyük bir titizlikle süreci takip ediyorum. Devre arası naklen yayını yapan kuruluşla kapsamlı bir değerlendirme yapmamız şart oldu” dedi.

Kamuoyunda bazı kesimlerin bu konudaki eleştirilerini ise önemsemediğini söyleyen Sertoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

“Naklen yayın fiyatı ile ilgili genel kurula hesap veririm. Nitekim verdim de…

Haddi olmayanların, sırf eleştiri adına yaptığı söylemler ise zerre umurumda değildir. Futboldan sadece alanların, eleştiri dışında yaptığı bir şey olmayanların söylediklerini asla umursamadım, umursamayacağım.

Bundan sonra da futbol naklen yayın süreçleri çok kamera ile olmaya devam edecek. Yeni ihale süreci de çok kameralı olacak. Geriye dönmeyeceğiz.”