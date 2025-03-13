Sertoğlu: Şike bulgusu yok, Değirmenlik SK için karar 17 Mart’ta

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili sürecin devam ettiğini ve yönetim kurulunun 17 Mart 2025 Pazartesi günü toplanarak kulübün üyeliğinin askıya alınması ile ilgili değerlendirme yapacağını açıkladı.

Ayrıca Sertoğlu, Lefke Türk Spor Kulübü – Mağusa Türk Gücü AKSA Süper Lig karşılaşmasına yönelik şike iddialarıyla ilgili Polis Genel Müdürlüğü'nden (PGM) gelen resmi cevabı da kamuoyuyla paylaştı. PGM’nin soruşturmayı tamamladığını belirten Sertoğlu, yapılan incelemede herhangi bir şike bulgusuna rastlanmadığını duyurdu.

Sertoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

“Uzun bir süredir Değirmenlik Spor Kulübü ile ilgili spor kamuoyunu meşgul eden olaylar herkesin malumu olmakla birlikte daha önce de belirttiğimiz gibi süreç üç ana başlıkta toplanmaktadır. Disiplin yargılaması hukuki olarak uzun bir süreç olacağından bundan bağımsız olarak Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu diğer hususlarla ilgili (Değirmenlik Spor Kulübü’nün üyeliğinin askıya alınması ve Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı Madde 14 uyarınca alınması gereken kararlar) 17 Mart 2025 Pazartesi günü toplanarak bu konuları değerlendirmeye alacaktır.

Ayrıca bir süre önce Polis Genel Müdürlüğü’ne (PGM) Lefke Türk Spor Kulübü – Mağusa Türk Gücü AKSA Süper Lig karşılaşması ile ilgili resmi bir yazı yazılmış ve bu konudaki cevap da PGM tarafından tarafımıza bugün itibariyle bildirilmiştir. PGM’ye yazmış olduğumuz yazıda söz konusu karşılaşma ile ilgili soruşturmanın ne aşamada olduğunu ve herhangi bir şike bulgusuna rastlanıp rastlanmadığına yönelik bilgilendirme talep etmekle birlikte, PGM de tarafımıza soruşturmanın tamamlandığını ve şike ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmadığını yazılı olarak bildirmiştir.”