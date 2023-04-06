Seyir halindeki araçta yangın çıktı

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06/04/2023

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Seyir halindeki araçta yangın çıktı

Ercan-İskele yolunda, bu sabah saatlerinde seyir halindeki bir araçta yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 08:20 sıralarında, Ercan-İskele Anayolunun  Çukurova mevkiinde, Hafize Melisa EROL kullanımındaki salon araçta, seyir halinde bulunduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu bahse konu araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma devam ediyor

 

06/04/2023 09:09
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TAGS: araç, yangını, kktc
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