Şeyma Subaşı'ya gizli reklamdan ceza!

Şeyma Subaşı sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Sabah yazarı Bülent Cankurt, Şeyma Subaşı'nın beş farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu gizlediğini belirterek fenomen isme ceza kesildiğini belirtti.

Bülent Cankurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı, yaptığı inceleme sonucu, farklı tarihlerde, beş farklı markanın reklamını yaptığını ama bunu gizlediğini tespit etti. Reklam yaptığını gizleyerek hem kanunu çiğneyen hem de kazandığı paranın vergisini vermeyen Şeyma'ya bakanlık cezayı kesti.

Sosyal medya hesabını ciddi bir kazanç kapısı haline getiren Şeyma, şikayete konu olan markaların reklamlarını yapmak için kaç para aldı bilmiyorum ama bu reklamları 'gizli' yaptığı için şimdi tam 550 bin 59 lira para cezası ödeyecek.

Fenomenlerin kulağına küpe olsun. Kimsenin kazandığınız parada pulda gözüm yok ama dürüst olun ve kazancınızın vergisini ödeyin bir zahmet!"