Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi 4K KOOP’un 1. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sibel Tatar, 4K KOOP’un 1. kuruluş yıl dönümünün, Uluslararası Kooperatifler Günü’ne denk geldiğini belirterek, böylesine güzel bir organizasyonda bulunmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu dile getirdi.

Kooperatifçiliğin çok zor bir görev olduğunu ifade eden Tatar, ülkede başarılı bir şekilde ilerleyip yoluna devam eden 4K KOOP’un çalışmalarını imrenerek izlediğini söyledi.

Kooperatifin esas amacının, bir arada olmak ve güçleri birleştirmek olduğunu belirten Sibel Tatar, iyi niyet ve birlikte çalışma arzusunun, bugün bu etkinlikte de ortaya konduğunu kaydetti.

Kısa süre içerisinde pek çok dalda öncü olan kooperatifin, dünyanın şu an içinden geçmekte olduğu ekonomik krize rağmen yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu vurgulayan Sibel Tatar; devletin en büyük görevinin, başarılı kadınları ekonomiye katan bir kooperatife destek vermek olduğunu, bundan asla şüphesi olmadığını ifade etti.

Sibel Tatar şöyle devam etti:

“Kooperatifte çalışan ve emek veren kadınlarımızın enerjisi çok güzel. Bu güzellikler içinde ortak bir çalışmayla daha birçok projeye imza atacağımıza inanıyorum. Ekonomik kalkınma, bütün dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en önemli konularından biri. Kadınların, bölgenin kalkınması için çok büyük bir katkısı var.

Birçok kadına çatı olacak olan 4K KOOP’un, hem kadınlarımıza hem ailelerine hem de ülkemize katkı sağlayacağından hiç şüphem yok. Her zaman yanınızdayım. Birlikten çok şey doğar.”

Sibel Tatar, emek veren bütün kadınlara ve etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Solyalı

Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi Başkanı Deniz Solyalı da, kooperatifin Uluslararası Kooperatifler Günü’nde hayat bulduğunu ve şu anda, kuruluşunun 1. yıl dönümünü kutlamaktan dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

4K KOOP’un, gönül birliğiyle 4 farklı kadınla, 4 farklı kategoride ve benzerlerinden biraz farklı olacak şekilde tasarlanıp kurulduğunu anlatan Solyalı, kırsalda kalkınmanın örgütlenerek kooperatifler aracılığıyla ve kadınların ekonomiye katılımıyla mümkün olabileceğini söyledi.

Önümüzdeki süreçte kadınların üretim yapacağı, markalaşacağı ve ürünlerini en kaliteli şekilde üretebileceği bir atölye kurma çalışmalarına başladıklarını da aktaran Solyalı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ın, her zaman 4K KOOP kadınlarının yanında olduğunu kaydetti.

Deniz Solyalı, başta Sibel Tatar olmak üzere; Türkiye Cumhuriyeti’nden destek veren yetkililere, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği personeline, Turizm Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı personeline, yerel yönetimlere, katkı koyan ilgili belediye personeline ve emeği geçen bütün kadınlara teşekkür etti.

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03/07/2022 13:47