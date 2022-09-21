Sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin insan hücrelerindeki etkileri karşılaştırıldı

COEHAR Araştırması ısıtılmış tütün ürünlerinde tütünün ısıtılmasıyla ortaya çıkan aerosolün, sigaraya kıyasla hücresel hasarı önemli ölçüde azalttığını ortaya koyuyor.

Tütünde Zarar Azaltımının Hızlandırılması Merkezi’nde (CoEHAR) yapılan ve Wiley Analytical Science isimli akademik dergide yayınlanan bir hücre kültürü araştırması, elektronik nikotin iletim sistemlerinden ortaya çıkan aerosollerin, sigara dumanının neden olduğu damar hasarlarına ve kalp hastalıklarına neden olabilecek hücresel etkiye sebep olmadığını gösteriyor.

Araştırmada sigara dumanı, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin oluşturduğu aerosol ile karşılaştırılarak kan ve lenf damarlarının iç yüzünü oluşturan endotel hücre üzerindeki etkilerini inceleyen bir çalışma tekrarlanıyor. Araştırma sonucunda sigara dumanında bulunan kimyasallara maruziyetin azalmasıyla paralel olarak kardiyovasküler hastalık gelişimi üzerindeki zararlı etkinin azaldığı sonucuna ulaşıldığı belirtiliyor.

Araştırma, tütün şirketleri tarafından gerçekleştirilen en iyi bilinen çalışmaları kopyalayan ve bilimsel geçerliliklerini bağımsız olarak değerlendirmeyi amaçlayan Replika Projesi'nin bir parçası olarak yürütüldü. Proje kapsamında, insan hücreleri kullanılarak sigara dumanındaki toksisite seviyesini, e-sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinden elde edilen bulgularla karşılaştırmak için on uluslararası bilimsel çalışma tekrarlandı.

CoEHAR'ın kurucusu Dr. Riccardo Polosa, Filter'a verdiği demeçte, "Yeni çalışmamız, CoEHAR'a bağlı uluslararası bir grup araştırmacı tarafından ABD, Rusya, Sırbistan, Endonezya, Umman ve Yunanistan’daki bağımsız laboratuvarlarda yürütüldü. Replika Projemiz ile tütün endüstrisi çalışmalarının e-sigaralar ve ısıtılmış tütün ürünleri üzerinde elde ettiği bulguları aynı araştırmaları tekrarlayarak, bu sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu tasdik etmeyi amaçlıyoruz." dedi.

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21/09/2022 14:52