Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'ne süt ve süt ürünleri bağışlandı

SÜTEK aracılığıyla Sınırüstü Yaşlı Bakımevi için süt ve süt ürünleri bağışı yapıldı.

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02/02/2022

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Sınırüstü Yaşlı Bakımevi'ne süt ve süt ürünleri bağışlandı

 Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) aracılığıyla Sınırüstü Yaşlı Bakımevi için süt ve süt ürünleri bağışı yapıldı.
Süt İmalatçıları Birliği ve Koop Süt’ün katkılarıyla hazırlanıp, bugün SÜTEK’e teslim edilen süt ve süt ürünlerinden oluşan koliler, SÜTEK tarafından Sınırüstü Yaşlı Bakımevi’ne verilmek üzere İskele Belediyesi’ne gönderildi.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakanlığın yaşlı, bakıma muhtaç ve kimsesiz bireylerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında gerek Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarla gerekse belediyelerle işbirliği içinde, her zaman yardım elini uzatmaya hazır olduğu kaydedildi.     

02/02/2022 12:25
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TAGS: sütek, yaşlı, bakım evi, sınırüstü,
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