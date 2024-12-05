Sırt Çantasında Yasaklı Kuzu Etiyle Yakalandı

Ledra Palace Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapan şahsın sırt çantasında 16 kilo 20 gram kaçak et tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.40 sıralarında, Lefkoşa’da Ledra Palas Kara Geçiş Kapısı’nda Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçiş yapan S.K.’nin (E-35) sırt çantasında polis tarafından yapılan kontrolde, ithali yasak 16 kilo 20 gram ağırlığında kuzu eti tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Ercan Havaalanı’nda bugün saat 10.30 sıralarında B.C.’nin (E-38), başka bir şahıs tarafından x-ray cihazından geçtiği esnada düşürülen kol saatini bulup çaldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklanırken, çalınan saat tasarrufunda bulunarak emare olarak alındı. Soruşturma kapsamında muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde ise, söz konusu şahsın ülkede yasal statüsü olmadan, izinsiz ikamet ettiği tespit edildi.