TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programıyla izleyici karşısına çıkan Somer Sivrioğlu, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Ünlü olduktan sonra görünür olmanın zorluklarından bahseden Somer Sivrioğlu, "Anlaşılamamak üzüyor. Yargılanınca susmak zorunda kalmanız gereken zamanlar var" dedi.

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye programıyla tüm ilgiyi üzerine çeken Somer Sivrioğlu, Katarsis programına konuk oldu. Son dönemde kıyafetleri ile sosyal medyaya damga vuran Somer Sivrioğlu, ünlü olmasının ardından yaşadıklarını anlattı.

"YARGILANINCA SUSMAK ZORUNDA KALMANIZ GEREKEN ZAMANLAR VAR"

Şöhreti iyi idare edebildiğini ifade eden Sivrioğlu, görünür olmanın zor yanlarından da bahsetti. Ünlü şef, şunları söyledi:

"Hepimiz bazı duygular yaşıyoruz, bazı tepkiler veriyoruz ve yaptıklarımız, yaşadıklarımızdan dolayı da yargılanınca susmak zorunda kalmanız gereken zamanlar da var. Özel ilişkilerden bahsediyorum... O yoruyor ve üzüyor tabi anlaşılamamak. Ama çok normal anlaşılamamak çünkü konuşmamayı tercih eden benim. Bu çünkü benim özel hayatım. Kamuyla özeli iyi ayırabilmek lazım. Ama o kısmı biraz yoruyor ve üzüyor açıkçası."

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06/10/2022 12:00