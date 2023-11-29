Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi, Ercan Havaalanı’nda bir buçuk saatliğine durdurulan hava trafiğinden 5 uçağın etkilendiğini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan, havaalanında yaşanan elektrik kesintisinde jeneratörün sistemleri tam yüklenemediğini, arızanın saat 12.35 itibarıyla oluştuğunu söyledi.

14.00 itibarıyla hava trafiği ile meydanın kapalılık notam bildirisinin kaldırıldığını söyleyen Sofi, uçuşlara 14.10 itibarıyla başlandığı bilgisini yineledi.

3 gelen, 2 de giden uçağın hava trafiğinin durdurulmasından etkilendiğini, iniş ve kalkışlarda gecikmeler yaşandığını kaydeden Sofi, “Sivil Havacılık Dairesi personeli arızanın giderilmesi için insanüstü gayret gösterdi” ,dedi.

Sofi, benzer bir durumun tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınmaya çalışıldığını söyledi.