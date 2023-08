Sokaklar yeni şiddet olaylarına gebe

HİÇ BİR İNSAN BAŞKA BİR İNSANA BUNU YAPMAZ. YAPMAMALI. GENÇ BİR BABA DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ. ÜSTELİK ONU HAYATTA TUTMASI GEREKENLER TARAFINDAN

POLİSE HEM ŞİMDİ HEM YAKIN VE UZAK GELECEKTE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR. BU ADI CİNAYETLE İLGİLİ ADALET MAHKEMELERDE EN AĞIR ŞEKİLDE YERİNİ BULMALI, SOKAKLAR YENİ ŞİDDET OLAYLARINA GEBE…

Dün akşam sabaha yakın İskele bölgesinde yaşanan vahşet, aslında aylardır tartıştığımız, yıllardır sorduğumuz, nasıl düzeleceğini bilmediğimiz yozlaşma ve değişen davranış biçimimizin bir sonucudur, geri kalmışlığımızın vücut bulmuş halidir

Öyle bir ülke düşünün ki hiç kimse suç işlemekten korkmuyor. Çalıyor, öldürüyor, darp ediyor, uyuşturucu kaçırıyor, insan kaçırıyor, kara para aklıyor, rüşvet veriyor, rüşvet alıyor, korkmuyor ve şunu biliyor: bu kadar suç işleyene bir şey olmuyor, bana da olmaz

Arkadaşlar, dün akşam müzik çalan ve gençlerin dans ettiği bir ortamda bir çocuğu döve döve öldürdüler. Üstelik o mekandaki onlarca gencin neredeyse yarısının telefonlarını canlı yayın veya video çekimi olarak aktif hale getirdiği bir ortamda … Resmen canlı yayında…

Bu ülkede hayalleri çalınan daha kaç genci uzaktan izleyeceğiz. Daha ne kadar bu olayları normalleştirip, içselleştirip, yok sayacağız. Gerçekten artık yeter. Hüseyin Mavideniz ister sarhoş olsun, ister bıçak çeksin. Şiddet uygulamak, öldüresiye dövmek hangi kitapta yazıyor

Korumaların yapması gereken tek şey usulca onu oradan uzaklaştırmaktı. Etkisiz hale getirip, sakinleştirip, felaketi önlemek varken, hem güvenlik görevlileri hem de bar personeli şiddete başvurdu. Bu kabul edilebilir bir davranış değil. En ağır şekilde cezalandırılmaları adaletin gereğidir

Korkusuzca, sonunu düşünmeden… üstelik ölen de öldüresiye dövenler de KKTC vatandaşı. Oturup konuştuğumuzda, şiddeti, korkusuzluğu, vurdumduymazlığı hep ithal ettiğimizi zannederiz. Bu çocuklar evimizin içinde, gözümüze baka baka bir suç makinasına çevrildi

Videoları izlemeyen yoktur. Biri çocuğa ölümcül bir darbe vururken diğeri de yerde kafasına basıyor. Bakınız, kafasını tekmeliyor demiyorum, kafasına ölme ihtimali olduğunu bile bile tekme atıyor. O şiddetin yarısını ben görsem ölürüm. O darbelere herhangi bir insanın dayanması mümkün değil

Bu rahatlığı nedeni nedir? Biz bu noktaya nasıl geldik? Bunların tamamı bu ülkenin geldiği aşamanın son noktasıdır. Peki, bu ülkeyi eğitim sisteminden başlayarak, ucu nereye giderse gitsin düzeltmek için kolları ne zaman sıvayacağız? Bu memleketi sevmiyoruz, özeti bu

Dün akşamdan itibaren eminim ki polis Teşkilatı alarm vermiştir. olayı yakından incelediğiniz zaman, görüyoruz ki hem ölen taraf, hem öldüren taraf perde gerisinde çok güçlü. Korkusuz, olaylara bulaşmaktan korkmuyor… Velhasıl gelecek için herkes endişeli

Polisin iki önemli görevi var. Hem bu olayı en ince ayrıntısına kadar çözecek, hem de yeni bir çatışma, cinayet veya en genelinde şiddet olayı yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacak. Polis içerisinde ciddi görev değişiklikleri olan bir ortamda herkese büyük görevler düşüyor

Bu noktaya nasıl geldik? Bu ülkenin eğitimli gençleri neden bu kadar şiddet eğilimli? Daha da kötüsü geleceğe yönelik nasıl tedbirler alacağız? Son derece yorucu ama her şeyden önce son derece üzücü bir ortamda yaşananları hayretler içerisinde izliyoruz.

Vatandaş olarak huzurlu ve güvenli bir ülke istiyoruz. Yeter. Kabine değişikliği ile uğraşan hükümetin, bir an önce her alanda ülkede asayişi sağlaması kaçınılmazdır. Polis teşkilatının ihtiyacı neyse bir an önce karşılanmalı, maddi ve araç gereç altyapısının bir an önce tamamlanması gerekiyor

11/08/2023 08:56