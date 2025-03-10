Solyalı: Hükümet trafik sorununu sahiplenmiyor

irleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı..

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Birleştirilmiş Yol ve Trafik Suçlarının Davasız Halli ve Ceza Puanı (Değişiklik) Yasa Tasarısı ele alındı.

Konuyla ilgili ilk sözü alan CTP Milletvekili Ongun Talat, tasarılar hakkında bilgi vererek, buna göre telefonu ele alarak konuşmayı yasaklayarak bluetooth veya kulaklıkla konuşmaya izin verdiklerini söyledi.

Talat, alkollü sürüşle ilgili cezaların 3 farklı kademeye ayrıldığını 150 promilin üzerindeki sürücülere mahkeme yolunun açıldığını ve bunlara yerinde ceza kesilmeyeceğini belirtti.

Talat, dikkatsiz sürüşle ilgili de yeni düzenlemeye gidildiğini ve polisin dur ihtarına uymayıp kaçanların ehliyetine el konulacağını ifade etti.

Bu değişikliklerin trafikte sorunları çözeceğine inanmadıklarını söyleyen Talat, erken yaşta trafik eğitimive ehliyet alma sürecinde düzenlemeler gerektiğinin de bilincinde olduklarını kaydetti.

Talat, trafikle ilgili tüm suçu bakana atamayacaklarını ancak bakanın sorumluluklarını yerine getirmediği için güvenilir bulunmadığını savundu.

Talat, konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarılarının bile tek elde hazırlandığını savunarak bunu eleştirdi , cezaların tutarlarına bile komitede karar verdiklerini söyledi.

Lapta-Alsancak anayolundaki iki noktada Başbakanın evine ve eşine ait dükkânlara giden yollarda delik açılarak kavşak düzenlemesi yapıldığını, konuyla ilgili hükümet tarafından yerinde yapılan basın toplantısının da “gereği yapılacak” denmesi yerine tehdit içeren bir eylem haline getirildiğini ileri sürdü.

O noktalarda yaşanan kazalar sonrası geri adım atılmayarak dubalarla düzenlemeye gidildiğini söyleyen Talat, insanları endişelendiren konularda yetkililerin yanlış bilgi verdiğini ve sorunu çözmediklerini iddia ederek bunu eleştirdi.

-Solyalı

CTP milletvekili Ürün Solyalı da, trafiğin hükümet tarafından sahiplenilmemiş bir konu olduğunu ve hatta komitede farklı metinlerin uzlaşması için fazladan mesai harcamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Hükümetin ortaya koyması gereken politikaları komitelerden beklediğini ileri süren Solyalı, kararların sorumlular tarafından alınarak Meclis'e göndermesinin bir dizi iş kaybını ortadan kaldıracağını belirtti.

Solyalı, dünya genelinde ülkelerde hazırlanan eylem planlarıyla trafik kazalarını ortadan kaldırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek, bizde ise hiçbir kurum tarafından trafik krizinin çözülmeye çalışılmadığını söyledi.

Solyalı, yasa tasarısında yer alan değişiklikler hakkında bilgi vererek, polisten alınan bilgiler doğrultusunda ölümlü kazaların dörtte birinin alkollü sürücüler tarafından gerçekleştirildiğini paylaştı.