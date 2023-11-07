Solyalı, Kuzey Kıbrıs'taki İnsan Hakları İhlallerini Meclis Gündemine Taşıdı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda “İnsan Hakları Raporları Kapsamında Kuzey Kıbrıs” konulu konuşma yaptı.

Hak ihlalleri konusunda devlete ulaşılacak mekanizma kurulmadığını söyleyen Solyalı, İnsan Hakları Platformu’nun 2022’de devlete 76 sorunun yer verildiği 12 dilekçe sunduğunu ancak sorulara eksik veya yanlış cevaplar verildiğinin raporda ifade edildiğini söyledi.

Solyalı, “40’ıncı yılında olan devletin insan hakkı ihlali kaydı olmaması kadar ayıp bir şey olabilir mi?” ifadesini kullandı.

İnsan Hakları Platformu’nun raporuna işaret ederek, platformun açtığı telefon hattına ulaşan 23 kişinin seks ticaretine zorlandığını ifade ettiğini söyleyen Solyalı, bu kişilerden 18’inin ülkeye öğrenci vizesiyle geldiği bilgisi olduğunu aktardı.

Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nin 2018-2023 yılları arasında 17 yaş altında 111 çocuğun cinsel istismara uğradığının tespit edildiğini belirten Solyalı, “Bu raporlar önemli veriler ortaya koyuyor” dedi.

İfade özgürlüğüne baskının da raporlara girdiğini söyleyen Ürün Solyalı, 2022’nin 6 ayında Cumhurbaşkanlığı ve diğer idarelerin ifade özgürlüğü konusunda 13 ceza davasına konu olacak şikayet bulunduğunu belirtti.

Kelepçe, kodes ve cezaevi konusunda insan hakları ihlalleri yeni olmuş gibi davranan hükümetin mevzuat peşinde koştuğunu da söyleyen Solyalı, ciddi insan ihlallerinin yaşandığı bu yerlerde denetim için sivil toplumdan temsilcilerin yer alması gerektiğini belirtti.