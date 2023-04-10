Cumhuriyet Meclisi'nin "Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın geneli üzerindeki görüşmeleri, saat 19.30 itibarıyla devam ediyor.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı söz alarak, yönetim şekli despotik olarak ve paylaşımcıların görüşleri alınmadan yapılan metni tartışmaya devam ettiklerini söyledi.

Solyalı, elektrik ve sudan bahsedilen yasada Kıbrıslı Türklerin söz sahibi olamadıkları günlerden geçildiğini kaydetti.

Meclis'e getirilen yasanın genel gerekçisini okuyan Solyalı, mevcut yatırım yapan büyük şirketlere ihalesiz yatırım imkanı verileceğini dile getirerek, bunun toplum yararının hilafına olduğunu belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuşmasına atıfta bulunun Solyalı, bu yasanın diğer yasalardan daha öncelikli olup olmadığını sordu ve toplumun kandırılmamasını istedi.

Hükümetin bugünü inat, ısrar ve mobing ile geçirme derdinde olduğunun farkında olduklarını kaydeden Solyalı, konuşularak özerk bir Kıb-Tek yaratılması gerektiğini belirtti.

15 yıl süreyle AKSA ile sözleşme yapma heyecanını anlayamadıklarını söyleyen Solyalı, Başbakan'ın El-Sen ile kaç gündür neden görüşmediğini sordu.

Yasayı topluma rağmen geçirmekten vazgeçilmesini isteyen Solyalı, yasanın tekrar görüşülerek enerji ve yeşil politikalara uyup uymadığının komitede tartışılması gerektiğini kaydetti.

Hiç projeksiyon ortaya konmadan yapılması istenenlerin uygun olmadığını dile getiren Solyalı, yatırım yapma fırsatı varken Kıb-Tek’e neden yatırım yapılmadığını sordu.

Bu yasanın imzalanmasından vazgeçilmesi gerektiğini söyleyen Solyalı, “Soğukkanlı katil gibi memleketi cinayetle öldürüyorsunuz. Bu iş burada bitmez. Sayın Tatar’ın imzalama noktasında geri durmasına kadar gider. Süreç bitmeyecek...” ifadelerini kullandı.

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek söz alarak kürsüden sarf edilen sözleri geri almasını istedi.

Solyalı da “Soğukkanlı katil gibi memleketi cinayetle öldürüyorsunuz.” ifadelerini tekrar etti.

Dinçyürek de Solyalı’yı kınadı.

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10/04/2023 20:02