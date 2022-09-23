Son Dönemlerde Kıbrıs Türkü’ne Söylenen En Güzel Masal: Yeni Havayolumuz Oluyor

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ON DÖNEMLERDE KIBRIS TÜRKÜ’NE SÖYLENEN EN GÜZEL MASAL: YENİ HAVAYOLUMUZ OLUYOR, MİLLİ. İSMİ DE MAVİ GİRNE

TÜRKİYE “İKİ AYRI DEVLET” ARGÜMANINA UYGUN OLARAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDİYOR. PEKİ YA KKTC’Yİ YÖNETENLER NE YAPIYOR? İHALECİLER SİZİ…

Belli ki, perde gerisinde ciddi çalışmalar var. Türkiye Cumhurbaşkanının KKTC’nin tanınması için yaptığı çağrı, bir taraftan devam eden Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis Binası’nın yapım çabası, diğer taraftan direk uçuş için yapılan girişimler…

Öyle bir noktaya geldik ki biz, ne kuşuz ne de deve… Bir taraftan BM kararları, federasyona dayalı bir çözümü tek yol kılıyor. Diğer taraftan o alanda Kıbrıslı Türklerle en ufak yakınlaşma sağlayan bir Rum siyasi yapısı yok.

Ciddi bir yalnızlık içerisindeyiz aslında. Bu nedenledir ki, ne tanınma çağrıları, ne direk uçuş ihtimaline en ufak bir olanak tanımıyoruz. Ha, inanan var mı? Heyecanlanan var mı? Elbette var. Ama gerçek şu ki, oyunun dışına çıkılarak yeniden başka bir oyun kurma çabası var

Türkiye Cumhuriyeti, “iki devletli çözüm” politikasına uygun davranıyor. Ercan’a ve yeni cumhurbaşkanlığı ve meclis binasına olan Türkiye Cumhuriyeti ilgisi de bu yüzdendir. İngiliz’den kalan bir saray, sigara fabrikasından devşirilen bir meclis istenmiyor

Bu noktada, KKTC’yi yönetenlere büyük görevler düşüyor. Bu ülkeyi yönetenler, yalan söylemeyecek. Net olacak. Doğru mesaj verecek. Her şeyden önemlisi de, bu ülkeyi yönetenler, kendi halkı ile konuşacak, Türkiye üzerinden kendi halkına mesaj vermeyecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı sayın Erhan Arıklı, dün “Mavi Girne Airlines” ismini Türkiye basınına açıkladı. İstanbul’da bu müjdeyi verdi… Tabii ki, hepimiz şaşırdık. Ne alaka Mavi, neden Girne? Neden Mavi ve Girne’nin devamı İngilizce bir sözcük olan Airlines?

Üstelik, bu isim, “milli havayolu ismi” hissi de uyandırmıyor. “Rum tarafı baskı yapıyor, bu nedenle çalışmaları gizli yürütelim” denmesini anlarımda, kendi halkınızdan da gizli ve kendi halkınıza da yalan söyleyerek bir yere varamazsınız

Ben açıkçası, “milli bir havayolumuz” olması gerektiği noktasında da ikna değilim. Şahsi görüşümdür. Şu anda, “milli bir havayolu” şirketine yatırım yapacak, bunu yönetecek bir kapasitemiz yok. Ercan’a dahi “bizim” diyemediğimiz bir ortamda, “milli havayolu” da nereden çıktı?

Tabi, Erhan Arıklı’nın “MGA” açıklamasının perde gerisinin aralanması çok sürmedi. Kısa süre önce, bir grup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı işadamı Türkiye’de bir şirket kurdu. İsmi de Mavi Gök Airlines… O da kısaca MGA…

“Milli bir havayolu” değil, aşırma ve o aşırma isme uygun bir isim bulma çabası aslında. Dolayısı ile, “özel girişim bir projeyi” bize, “milli havayolu” diye duyurmanın, buna da uyduruk gaydırık bir isim bulmanın manası yok

Net olan şu. KKTC’ye uçuş çok pahalı. Türkiye içi uçuşlar üst limit bin TL civarıyken, o uçuşlarda operasyonel zararı olan Pegasus ve THY maşallah açığını üzerimizden çıkarıyor. Bugün Türkiye’de istediğiniz yere uçun, 2- 3 bin TL’den başlıyor

Dolayısı ile, evet, buraya uçacak yeni havayolu şirketlerine ve uçuş sefer sayısının artmasına ihtiyacımız var. Bu nedenle, MGA, gelsin, başka havayolu da gelsin. Ama bize, yalan, ya da kılıfına uydurduğunuz projeleri, “milli” olarak satmayın. Bu halka doğruyu söyleyin

Rusya’dan direk uçuş falan olmayacak. Ancak, Türkiye’de kurulan Mavi Gök Airlines, Rusya- Antalya arası, üstelik Rusya’nın savaş nedeniyle oturan uçakları ile yapılacağı biliniyor. Oradan da buraya uçulacak. Ticari olarak mantıklı, önemli bir girişim

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23/09/2022 08:52