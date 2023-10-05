Sorunlar ülkeyi boğmaya devam ediyor

SORUNLAR ÜLKEYİ BOĞMAYA DEVAM EDİYOR. SİYASETÇİ ETRAFINDAN DOLANIYOR.

EĞİTİM, SAĞLIK ÇÖKTÜ, KAMU TEMEL GÖREVLERİNİ YAPMAKTAN ACİZ…

Sadece sorunlarla boğuşan, sorun çözemeyen bir yapı… Oysa proje üreten, finansını yaratan, doğru alanlarda ilerleyen, girişimci, yenilikçi bir kamu yönetimine ihtiyacımız var. Bunun için yapılması gereken bellidir, ama yapacak siyasi yapı ve cesaret maalesef yok…

Siyasi partilerin söylemlerine, manifestolarına bakıyorum. “Oy almam” kaygısı ile sorunların etrafından dolanan dolanana. Devlet vatandaşı için yoksa, neden var? Kamu vatandaşına hizmet edemeyecekse, neden bu kadar maaş öder? Bunu sorgulayan var mı?

Kamu, sağlık hizmeti veremiyor. Vatandaş, devletten aldığı sağlık hizmetleri için, borç harç, kaynak yaratıyor. Eskiden Devletten aldığı ilaçları şimdi alamıyor. Hekim karmaşası devam ediyor. Hasta bakmama özgürlüğü dahil… “Tam gün kamusal sağlık hizmeti” diyebilen var mı?

İlaç yolsuzluğu sadece yaşadığımız reçete yolsuzluğu ile alakalı değil. Çarpık sistem hastanelerdeki ilaç yokluğu dahil, yeşil reçeteli ilaçların zehir olarak gençlere dönmesine kadar uzun bir hikaye. Her alanı çökmüş ve soyguna müsait bu yapıdan hızla kurtulmamız gerekiyor

Eğitimi de gördük. Ortada bir yapı var ama verimli değil. Hem eğitim kalitesi, hem akademik başarı hem de sosyal olarak okullar da tartışılmalı. Öğretmenler eski performanslarından çok uzakta, sistem hepimizin başına çöktü. Öğretmen de öğrenci de okulda mutsuz

Okullar, sevgi- saygı bir yana, görgü ve ahlak bakımından yeniden ele alınmalı. Disiplin noktasında aileler okullardan biraz daha uzak durmalı, otorite okul müdürleri ile öğretmenlere yeniden verilmeli. Ciddi bir ahlaki çöküntü var, kimse olayım bu yönüyle ilgilenmiyor

Tam gün diye diye, bu karmaşada yarım gün eğitime de başlayamaz olduk. Gelişigüzel geçici öğretmen istihdamı, çarpık alt yapı, bitmeyen bakanlık- sendika kavgası öğrencileri de olumsuz etkiliyor. Bakanlık inattan vazgeçerek bugünü değil, geleceği kurtarma kavgası vermeli

Küçük esnaf, işverenken, şimdi işçi oluyor. İşyerini kapatıp, güneye geçenler var. Bunun farkında mısınız? Zamlar peşi sıra geliyor, girdi maliyetleri artıyor. Daha Pandemi döneminin borcunu ödeyemeyen esnafa önerilen ne, “yeniden borçlan”, reva mı? Buna kafa yoran var mı?

Akaryakıtın artan fiyatlarla geldiği noktanın farkında mısınız? İndirim bekleyen var, boşuna. Zamlanacak, göreceksiniz. Bugün yarın Tüp gaz da zamlanacak. Bunlara kafa yoran var mı? Bu akaryakıt girdisi ile piyasa nasıl ucuzlasın. Sorunlar dağ gibi ama; ilgilenen yok

Yüklü bir elektrik zammına hazır olun. Her ay 10 milyon dolar civarı zarar eden bir kurumun nasıl kurtulacağı bellidir. Liyakatın yönetmesi gereken kurum ihale takipçisi ve partizanlıktan başka bir şey bilmeyenlerin işgali altındadır. Ağır faturayı vatandaş ödüyor.