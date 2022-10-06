“Sosyal sigorta yatırımlarımız yapılmıyor, hiçbir haktan yararlanamıyoruz”

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan taşeron işçiler, altı ayı aşkın süredir sosyal sigorta yatırımlarının yapılmaması nedeniyle hiçbir haktan yararlanamadıklarını belirterek, sosyal sigorta- ihtiyat sandığı yatırımlarının bir an önce yapılmasını istedi.

İşçiler, maaşlarını da sürekli geç ödendikleri için mağdur olduklarını kaydetti.

“Çalıştığımız hastanede tedavi olamıyoruz”

Haber Kıbrıs’a bilgi veren bazı çalışanlar, “Devlet hastanesinde çalışıyoruz ama sosyal sigorta yatırımlarımız yapılmadığı için çalıştığımız hastanede tedavi olamıyoruz. Bu skandala bir son verilsin” dedi.

Hastanede 84 taşeron işçi olduğunu ve tüm bölümlerde çok kritik görevler yaptıklarını belirten işçiler, yıllardır benzer sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Bağlı oldukları firmayla ilgili ihalenin de sona erdiğini, yeni ihalenin ne zaman açılacağının belli olmadığını ifade eden işçiler, bu durumda kendilerinin akıbetinin de belirsiz olduğunu kaydetti.

“Maaşlarımız sürekli geç ödeniyor”

Sendikalı olmadıkları için kimsenin haklarını aramadığını belirten işçiler, yatırımlarının yapılmaması konusunda Çalışma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet etti.

Maaşlarını da her ay geç ödendiklerini, bazen ayın 15’inde bazen 19’unda kendilerine ödeme yapıldığını ifade eden işçiler, “Bizim buradaki çalışma hayatımız tam bir eziyet. Her türlü işi biz yapıyoruz ama maaşımızı alana kadar canımız çıkıyor, yatırımlarımız yapılmıyor. Devletin bu mağduriyetimizi sadece izliyor olması çok üzüntü verici” dedi.

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06/10/2022 14:38