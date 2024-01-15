Stefanos Stefanu: Türk niyetlerini test edecek kapsamlı bir öneri sunduk

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu, Kıbrıs sorununda durgunluğun taksim planlayanların işine geldiğini savunarak “AKEL olarak son Ulusal Konsey toplantısında Rum tarafının, çıkmazın kırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için yapması gerekenlere dair kapsamlı bir öneri sunduklarını” söyledi.

Politis ve diğer gazeteler Stefanu’nun, Grivas militanları tarafından 1958’de öldürülen İlia ve Nikos Tofaris için dün düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, vatanın geleceğinin taksim riski altında olduğu ve bu kritik durum karşısında, son Ulusal Konsey toplantısında, Rum tarafının çıkmazın kırılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için neler yapması gerektiği konusunda kapsamlı bir öneri sunduğunu söyledi.

Stefanu “Önerilerimizin, illa ve otomatikman olumlu gelişmeler gündeme getireceği iddiasında değiliz ancak Türk niyetini test edebilir. Önerilerimiz kabul edilirse, Genel Sekreter’in söylediği gibi son mili (düzlüğü) aşabilir Türk işgaline son verecek, ülkeyi ve halkı yeniden birleştirecek çözümü başarabiliriz” dedi.

Haravgi’nin “Vatanımızın ve Halkımızın Geleceği Taksim Riski Altında” başlıklı haberine göre Stefanau, son Ulusal Konsey toplantısında sundukları ve Rum yönetiminin nasıl davranması gerektiğine dair önerilerini şu şekilde sıraladı:

“İki bölgeli iki toplumlu siyasi eşitliğe sahip federasyon zeminine sarsılmaz bağlılık. Müzakerelerin 2017’de kaldığı yerden, yakınlaşmaları muhafaza ederek Guterres çerçevesi zemininden devam etmesi. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına halel getirmeden enerji unsurunu değerlendirerek ve Kıbrıslı Türklerin çıkarına tek yanlı önlemler açıklayarak, Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk toplumuna yönelik olumlu ajanda oluşturmak.”

Fileleftheros haberi “AKEL’in Türk Niyetlerini Test Önerisi… Stefanu Sarsılmaz Hedefin Kıbrıs’ın Yeniden Birleşmesi Olduğunu Yineledi” başlığıyla aktardı.