Stefanu, Atina’da Yunanistan Başbakanı ile Kıbrıs Sorununu Görüştü

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu dün Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetridis ile bir araya geldi.

AKEL Politbüro Üyesi ve Kıbrıs Sorunu Bürosu Sorumlusu Tumazos Çelepis ile birlikte katıldığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Stefanos Stefanu “Yunanistan ile Türkiye arasında diyaloğun sürdüğü, Türk-Yunan ilişkilerinin iyi bir yolda olduğu ve bunun da Kıbrıs sorunundaki atmosfere olumlu olarak yansıdığı çok önemli bir dönemde Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı ile çok ilginç bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.

Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıslı Türk liderle New York'ta yaptığı gayrı resmi görüşme sonrasında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak bu dönemde bir hareketlenmenin yaşandığına işaret eden Stefanu, Yunanistan Başbakanı ile bu görüşmeyi yapmak için de en iyi zaman olduğu düşüncesini dile getirdi.

Görüşmenin ana konusunun elbette Kıbrıs sorunu olduğunu söyleyen AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Kıbrıs sorununda süregiden çıkmazın aşılması ve müzakere müktesebatının tamamını korunarak, askıda olan konuların Guterres çerçevesi temelinde görüşülmesi için diyaloğun Crans Montana'da kesintiye uğradığı yerden yeniden başlatılması için AKEL’in temel görüş ve önerilerini bu görüşmede dile getirme fırsatı bulduğunu belirtti.

Kıbrıs sorununda yaşanmakta olan çıkmazın aşılması, müzakerelerin yeniden başlatılıp kapsamlı çözüme götürecek yolun açılması için ortaya koyulması gereken kolektif bir çabada AKEL'in Kıbrıs Türk toplumuyla uzun yıllara dayanan tarihi ilişkilerinin de yardımıyla Kıbrıs Türk toplumuyla daha iyi güven ilişkileri oluşturmak için çalıştığını söyleyen Stefanos Stefanu “Bunun Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere, Kıbrıs halkının tümüne borcumuz olduğunu düşünüyorum ve bunun için çabalamaya devam edeceğiz” dedi.

Stefanu AKEL’in görüş ve önerilerini dile getirme fırsatını buldukları görüşme için Yunanistan Başbakanı’na ve Dışişleri Bakanı’na teşekkür etti.