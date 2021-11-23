Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tüm öğretmenleri kutlarken, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve rahmetle andı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sucuoğlu mesajında, dünyadaki en meşakkatli ve en onurlu mesleklerin başında gelen öğretmenliğin, başta insan sevgisi olmak üzere büyük emek, sabır, hoşgörü ve özveri gerektirdiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

“Öğretmenlerimizin bizlere kattıkları maddi karşılıkla asla ölçülemeyecek kadar değerlidir. Hayatımızın en önemli kısmını geçirdiğimiz eğitim ve öğrenim hayatımızda bizde izler bırakan unutamadığımız eğitimcilerimiz her zaman vardır. Öğretmenlerimizin bizlere öğrettikleri gerek dersler gerekse de hayata dair öğretiler daima yol göstericimiz olmuştur. Bu kutsal meslekte genç nesiller bir öğretmenin elinde şekillenmekte, en düzgün şekilde hayata hazırlanmaktadırlar.”

Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenin önemine vurgu yaptığı “Ulusları kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir, Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır, Toplumun en büyük düşmanı cehalet, cehaletin de düşmanı öğretmendir” sözlerini de hatırlatan Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Atatürk’ün öğretmenleri toplumun saygın kişileri olarak görmesi ve büyük değer vermesi boşuna değildir. Cumhuriyetin temelleri atılırken yaşanan süreçte, onlar sayesinde demokratik, çağdaş ve laik bir toplum yaratılmıştır. Dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemizi daha aydın bir geleceğe kavuşturmak için idealist, laik, Atatürkçü öğretmenlere ve onların yetiştirdiği kuşaklara önemli görevler düşmektedir.

Toplumumuzun yeni nesillerini en iyi şekilde yetiştirerek, daha aydınlık ve daha güzel bir gelecek kurmada büyük rol üstlenen ve Atatürk’ün ortaya koyduğu ilkelerden ödün vermeden görevini ifa eden öğretmenlerimizin özel bir günü olan , 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten duygularla kutlar, sevgi ve saygılar sunarım.”

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23/11/2021 14:53