Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim gezilerine Girne’de devam etti.

Başbakan Faiz Sucuoğlu’na Girne ziyaretinde milletvekili adayları da eşlik etti.

Sucuoglu, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği ile Emekliler Cemiyeti’ni ziyaretinde sıcak ilgi gördü.

Milli mücadeleye aktif katılan değerli büyükleri ve devlette emeği geçen emeklileri ziyaret mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sucuoğlu, Ulusal Birlik Partisi’nin, TMT’nin siyasi devamı olduğunu kaydederek “TMT’nin bizim için ayrı bir önemi var” dedi.

Başbakan Sucuoğlu, ülkenin Pandeminin de etkisiyle ekonomik sıkıntıyı çok daha fazla hissettiğini ve yaşadığını ifade ederek, “Bu sıkıntılı süreci belli ölçüde hafifletmek için göreve geldiğimiz günden beridir çalışıyoruz” dedi.

“ TÜRKİYE’DEN ALDIĞIMIZ KATKIYLA GEREKLİ ÖDEMELERİ YAPIYORUZ”

Faiz Sucuoğlu, “Dövizin yükselişi ile sağlık ekonomi her anlamda ülkede sıkıntılar yaşandı. Ancak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı tedbirlerle düşüşe geçen ve belli bir seviyeye inen döviz yüzleri biraz güldürdü. Biz de halkımızı rahatlatmak adına elimizden gelen kararları alıyoruz. Ancak, seçim yasakları da söz konusu olduğu için belli konularda, radikal atılması gereken adımlar atılamıyor. Ama seçim sonrası radikal kararlar almaya başlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerden kaynaklanan katkıyı aldık ve ödemelerimizi yapıyoruz” dedi.

Anavatan Türkiye’nin her zaman Kıbrıs Türkünün yanında olduğunun altını çizen Başbakan, hem ihtiyaçlar hem mükellefiyet hem de maaşlar anlamında Pazartesi’nden beridir, ödemelerin başlatıldığını ifade etti ve sıcak paranın ülkeye girmesi ile birkaç gün içinde çarşının da hareketleneceğini düşündüğünü söyledi.

Başbakan Sucuoğlu, tüm bunların UBP’nin özellikle 23 Ocak’tan sonraki süreçte atması gereken adımların ve Türkiye Cumhuriyeti ile paralel politikalar yürütmesinin devam edeceğinin bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

“KIBRIS’TA FEDERASYON GÖRÜŞMENİN ANLAMI KALMAMIŞTIR”

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan şöyle devam etti: Rum Tarafı ile görüşmelerde özellikle iki eşit egemen devlet söyleminden yola çıkarak Türkiye Cumhuriyeti ile ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile bu paralellikte çalışmalarımızı ve desteklerimizi UBP olarak ortaya koyuyoruz. Başka partilerin 50 yıldır bir türlü bir arpa boyu yol kat edilemeyen Federasyon üzerinde durmaları, ille de federasyon demelerinin şu aşamada bir anlamı kalmadı. Dolayısı ile 50 yılımızı boşuna harcadığımızı geriye dönüp baktığımızda çok net görüyoruz. Çünkü Türk tarafı tüm iyi niyetine rağmen Annan Planı’na evet demesine rağmen, Crans Montana’da ciddi atılımlar yapmasına rağmen Güney komşumuz hiç o taraflı olmuyor. Bizim evet dediğimize hayır diyor ama mükafatı o alıyor

Başbakan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin sergilediği tavrın, Kıbrıs Türk tarafı ile sağlam bir anlaşmaya sıcak bakmadığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

“Bizim UBP olarak olmazsa olmaz iki noktamız var. Biri, kuruluşunda büyük emeğimiz olan KKTC, diğeri de Anavatan Türkiye olan bağlılık ve sevgimizdir” diyen Başbakan, UBP’nin ekonomik anlamda yapacağı atılımları bu çerçevede hazırlayarak ileriye doğru adım attığını kaydetti.

Başbakan Sucuoğlu, “Biz 23 Ocak’ta tek başına iktidar hedefindeyiz ve gezdiğimiz yerlerde de karşılaştığımız sevgi bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” diyerek, ekonomik anlamda ciddi açılımlar yapmak isteniyorsa UBP’nin en büyük parti olarak buna aday olduğunu söyledi.

Ülkenin ve halkın artık tek partili bir hükümete ihtiyacı olduğuna da vurgu yapan Başbakan, “Halkımızdan isteğimiz istikrarlı bir hükümet kurulması yönünde destektir. Bu hükümeti de ancak UBP tek başına iktidar olarak kurabilir” dedi.

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29/12/2021 20:19