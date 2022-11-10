Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız spor salonunda talihsiz bir kaza geçirdi.

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10/11/2022

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Şükrü Özyıldız, hastaneye kaldırıldı

Oyuncu Şükrü Özyıldız, meslektaşı Büşra Cebe ile Etiler'de görüntülenmiş ve ikilinin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre; Şükrü Özyıldız'dan bu kez kötü haber geldi. Spor yaparken ayağı kırılan ünlü oyuncu apar topar hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

Ünlü oyuncunun yakın çevresi talihsiz kazayı doğrularken kırılmanın söz konusu olmadığını ve Özyıldız'ın ayağının bandaja alındığını ifade etti.

Şükrü Özyıldız, nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı. ‘Alice’ müzikalinde ‘Şapkacı’yı canlandıran Özyıldız, 2019 yılında gösterinin koreografı Beryhan Murphy’nin dansçı kızı Huri Murphy ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çift geçtiğimiz gün Etiler’deki bir mekanda baş başa üç saat sohbet etti. Çıkışta sevgilisinin koluna giren Büşra Cebe muhabirleri görünce panik halinde “Yakalandık!” dedi.

Şükrü Özyıldız ise rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Özyıldız “Hayırlı olsun” dileklerine “Teşekkürler arkadaşlar" diye cevap verdi.

10/11/2022 10:25
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TAGS: Şükrü Özyıldız, hastane,
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