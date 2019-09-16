Sular ısınıyor… Savaş tehdidinin altında kalmadı!

ABD Başkanı Trump, Saudi Aramco’ya ait tesislerin vurulmasına ilişkin Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Trump mesajında, “Suudi Arabistan petrol sahası saldırıya uğradı. Faili bildiğimize inanmak için sebebimiz var, teyide bağlı olarak biz (hedefe) kilitliyiz ve silahlarımız dolu. Fakat (Suudi Arabistan) Krallık’tan bu saldırının müsebbibinin kim olduğunu duymayı bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Trump, Riyad’dan gelecek cevaba göre hangi koşullarda harekete geçeceklerini belirleyeceklerini bildirdi.

İRAN’DAN TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’nun tesislerine yönelik cumartesi günkü drone saldırısından İran’ı sorumlu tutarken, Tahran’dan peş peşe çok sert tepkiler gelmişti.

İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, “Herkes bilmeli ki tüm Amerikan üsleri ve uçak gemileri, İran’a 2 bin kilometre mesafede, füzelerimizin menzilindedir” ifadelerini kullanmıştı. Hacızade, Tahran’ın savaşa hazır olduğunu da sözlerine eklemişti.

Hacızade, “Washington’ın askeri olarak harekete geçmesi halinde, Katar’daki El-Udeyd, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Az-Zafra ve Umman Körfezi’ndeki ABD gemilerinin hedef alınacağını” vurgulamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi de, “ABD’nin ‘maksimum baskı’ uygulama politikası, görünüşe göre başarısız oldu, ‘maksimum yalan’ politikasına doğru yön değiştirdi” açıklaması yapmıştı.