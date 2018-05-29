Süleyman hocamla kısa bir sohbet - Kamil Kolcu yazdı

Accapulco’da geçtiğimiz hafta sonu yapılan ve ev sahipliğini üstlendiğimiz, organizasyonunda görev aldığımız, vücut geliştirme şampiyonasında yaşanan doping olayı ile ilgili yazmak için oturdum klavyenin başına…

Ancak sinirlerimin hala gergin olduğunu fark ettim.

O nedenle bugün bu konuyu yazmayı erteledim.

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Çok sevdiğim ve yıllardan beri sporun içerisinde olan Süleyman Göktaş hocamla ayaküstü bir sohbet yaptık.

5 dakika hade bilemediniz 10 dakikalık bir muhabbet.

Konu futbol.

Biraz da spor yasası.

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Futbol Antrenörler Derneği Başkanlığını yapan sporun çeşitli kademelerinde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunan Süleyman hocaya şu soruyu sordum.

Hocam Futbol Federasyonu başkanlığına adaymısınız?

“Adayım Kamil’im” dedi ve ekledi. “Hasan Sertoğlu ne yapacağına karar versin. Sen çekil ben geçeyim diye bir düşüncem yok. Eğer aday olmayacaksa adayım.” diye devam etti.

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“Futbol Federasyonu fikstür düzenlemekten öteye geçmelidir” diyen Süleyman Göktaş, kulüplerin daha da güçlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Futbola ayrılan kaynağın daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılabileceğine değinerek, bunun da kulüplere yansıması gerektiğini aktardı.

Beş milyon TL’den sekiz milyona TL neden çıkmasın katkı.

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Kulüpler, kulüpler, kulüpler.

Varsa da yoksa da kulüpler.

Doğrusu da bu değilmi?

Bir federasyonun her şeyidir kulüpler.

Yapıları düzenli olan kulüpler, maddi yönden güçlüyse, ülke sporuna büyük verim sağlar.

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Kısa sohbetin sonucu aklın yolunun bir olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtladı.

Takım sporlarında federasyonlar kulüpleriyle ayakta durur.

Ferdi sporlarda ise sporcularının mutluluğuyla…