Süleyman Karabey (Siguro) hayatını kaybetti

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22/11/2022

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Süleyman Karabey (Siguro) hayatını kaybetti

Alsancak'ta ikamet eden Süleyman Karabey (Siguro), hayatını kaybetti.

Süleyman Karabey’in vefatı başta aile yakınları olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Alsancak Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Alsancak’ın sevilen isimlerinden biri olan ve aslen Baf'ın Mandirga köyünden olup Alsancak'ta ikamet eden Süleyman Karabey (Siguro) hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın (23.11.22)Çarşamba öğle namazından sonra Alsancak Kabristanlığına defnedilecektir. Merhuma Allah’tan rahmet ve yaslı ailesine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

22/11/2022 18:00
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TAGS: Süleyman Karabey (Siguro) hayatını kaybetti
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