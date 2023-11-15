Sungur, “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyledi

Emlakçılar Birliği Başkanı Sungur, “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyledi, yasal düzenleme gerekliliğine işaret etti

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15/11/2023

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Sungur, “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyledi


Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, ülkede ciddi bir “kaçak emlakçı” sorunu olduğunu söyleyerek, konu hakkında Meclis’e sundukları yasa taslağının değiştirilerek amacı dışına çıkarıldığını öne sürdü.

Sungur yazılı açıklamasında, konu hakkında mücadele başlatacaklarını ifade ederek çağın koşullarına uygun, tüm tarafları koruyacak bir yasanın çıkması için çalışacaklarını belirtti.

15/11/2023 11:52
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TAGS: Sungur, kaçak emlakçı
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