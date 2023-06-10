Suppan 'ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

 Yeniboğaziçi'nde dün yüzerken rahatsızlanarak hayatını kaybeden Suppan 'ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

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10/06/2023

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Suppan 'ın ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

 Yeniboğaziçi'nde denizde yüzdüğü sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitiren Alois Suppan'ın (E-68) ölüm sebebinin tespiti için bugün yapılan otopside kan ve doku örnekleri alındı.

 Polis açıklamasına göre, Suppan’ın kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Dün yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

10/06/2023 16:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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