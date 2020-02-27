Suriye’den acı haber geldi! İki şehit, iki yaralı

Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İdlib’de düzenlenen saldırıda 2 askerimizin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

*Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

*Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

ACI HABER ULAŞTI

Hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş’ın (24), şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş’a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi’ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş'a bildirildi.

Şehidin naaşının memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.

SAMSUN’A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol’un acı haberini ise Samsun Valiliği duyurdu.

Samsun Valisi Osman Kaymak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Samsunlu hemşehrimiz Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı. İHA

27/02/2020 09:35