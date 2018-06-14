Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

Şanlıurfa Valiliği, Suruç ilçesinde çıkan olayda aralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakınının da bulunduğu 3 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını bildirdi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.56 sıralarında AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın, yanındaki grupla birlikte Suruç ilçe merkezinde gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sonrasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde, biri milletvekilinin yakını olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı belirtildi.



Açıklamada, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu kaydedilerek, yaralılardan 5'inin milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın yakını olduğu ifade edildi.



Yaralıların Suruç Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa’daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındığı ve olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi.





SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: UÇAK AMBULANS GÖNDERDİK

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da AK Parti'lilere yönelik bir saldırı olduğu haberinin kendisine geldiğini söyledi.�



Milletvekili adayı arkadaşlarına bir saldırı olduğunu belirten Demircan, "Yaralılar var. İlk müdahale yapıldı, gerekli müdahaleler yapılıyor. Bölgede uçak ambulansa ihtiyaç vardı, gönderdik. Bilgiler geldikçe paylaşacağız." ifadesini kullandı.



BAKAN FAKIBABA SURUÇ'A GİTTİ



Öte yandan, bölgede seçim çalışması yürüten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın da olayı haber alır almaz Suruç'a gittiği, ilçeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildiği öğrenildi.