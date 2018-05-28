Survivor'da 4 isim eleme adayı oldu

Survivor eleme adayları belli oldu, nefesler tutuldu Survivor izleyicileri Survivor’dan bu hafta kimin eleneceğini merakla bekliyor. Acun Ilıcalı şaşkınlığını gizlemedi. 10 yıldır Survivor sunduğunu belirten Ilıcalı “Bu kadar heyecan veren bir oyun çok az hatırlıyorum.” dedi. Birinci dokunulmazlık oyununu Ünlüler kazanmış ve Gönüllüler eleme potasına Yağmur ve Hakan ikilisini çıkarmıştı.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU…

Oldukça çekişmeli geçen oyunda sinirler gerildi. Turabi ile Adem birbirine girdi, Acun Ilıcalı müdahele etmek durumunda kaldı. Oyun 9-9'a geldi, gecenin yıldızı Anıl oldu ve 10. sayıyı takımına kazandırdı. Survivor eleme adayları Yağmur, Hakan, Turabi ve Mustafa oldu.

DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLER TAKIMININ OLDU

Acun Ilıcalı: En iyi kadın en iyi erkek çıkıyor. Bir kişi sembolleri karşı tarafa taşıyor, bir kişi de diğer tarafa taşıyor.

Merve-Turabi

Anıl-Yağmur

Ünlüler: 9 Gönüllüler: 10 Dokunulmazlık Gönüllüler'in oldu.

Birinci turda Merve 8, Yağmur 4 sembol taşıdı. İkinci turda Anıl 12 sembolü taşıdı ve sayıyı takımına kazandırdı. Yarışmacılar şoke oldu. Oyun Survivor tarihine geçti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Alp: Bireysel dokunulmazlık oyununa hoşgeldiniz. İkinci bireysel dokunulmazlık oyununu oynayacaksınız.

Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim: ADEM

ADEM: Yani birimiz kazanacaktı. Ama önemli olan bu oyunu kaybetmemiz. Çok avantajlıydık. Aramızdan birinin ayrılacağını düşünmüyorum. Bu takımı koruyacağız.

Survivor’da adaya veda edecek isim önümüzdeki yarışmada belirlenecek.