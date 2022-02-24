Taçoy:KKTC temsilciliğine Ukrayna’dan 10 kişi temas kurdu, bir sorun iletilmedi

Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, BRT’de yayınlanan ’18:Saat’ programına katılarak Ukrayna’da bulunan Kıbrıslı Türklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

KKTC temsilciliğine Ukrayna’dan 10 kişinin temas kurduğunu, bu temasın irtibat anlamında olduğunu, bir sorun veya problem iletilmediğini kaydeden Bakan Taçoy, “Gerekirse tahliyelerine yardımcı olunacak” dedi.

Taçoy, “Vatandaşlarımız, Budapeşte temsilciliğimize irtibat anlamında ulaştı. Bunun dışında bir talep yok, şu anda sokağa çıkma yasağı var. Talep olması halinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin misyonları ve bizim temsilciliğimizle tahliyeleri yapılabilir. Şu anda bize ulaşan kişilerin sağlık durumlarında herhangi bir sorun yok.” diye konuştu.

Taçoy, bugün Cumhurbaşkanlığında gerçekleşen olağanüstü toplantıya da dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya krizinin etkilerinin değerlendirildiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Taçoy, bir kez daha Ukrayna’daki vatandaşlara Budapeşte temsilciliğine ulaşmaları konusunda çağrı yaptı.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığı da, Ukrayna’da bulunan KKTC vatandaşları için duyuru yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yaylaşılan duyuruda, “Bölgedeki gerginliğin artması nedeniyle, Ukrayna’da kalıcı ve/veya geçici olarak ikamet eden vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları tavsiye edilmektedir. Ukrayna hava sahasının halen kapalı olmasından dolayı, ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanmaya çalışılacaktır” denildi.

Duyuruda, acil durumlarda 05338514006 numaralı telefona veya +3613010183 telefon numarası ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilciliği’ne ulaşılmasının mümkün olduğu kaydedildi.

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24/02/2022 22:26